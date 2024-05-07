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В агентстве рассказали о травме защитника ЦСКА Роши

07 Мая 2024 • 16:25 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Защитник ЦСКА Виллиан Роша получил повреждение в понедельничном матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Рубина». Комментарий на этот счёт дали в агентстве Sferico Sports, которое работает с бразильцем.

«Виллиан немного подвернул голеностоп, но он думает, что повреждение несерьёзное», - цитирует Рошу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА и «Рубин» не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2. Следующую игру Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 11 мая, - против «Зенита» на выезде.

На текущий момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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