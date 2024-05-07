В агентстве рассказали о травме защитника ЦСКА Роши

Защитник ЦСКА Виллиан Роша получил повреждение в понедельничном матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Рубина». Комментарий на этот счёт дали в агентстве Sferico Sports, которое работает с бразильцем.

«Виллиан немного подвернул голеностоп, но он думает, что повреждение несерьёзное», - цитирует Рошу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ЦСКА и «Рубин» не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2. Следующую игру Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 11 мая, - против «Зенита» на выезде.

На текущий момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.