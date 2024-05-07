Бояринцев: В чемпионской гонке я буду болеть за «Динамо»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне Российской премьер-лиги.

«Я бы хотел, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Как мне кажется, они это заслужили своей игрой», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что будет болеть за «Динамо», но фаворитом в борьбе является «Зенит», у которого есть одно очко преимущества.

На данный момент в копилке «бело-голубых» 50 набранных очков, которые позволяют команде занимать третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание подопечных Марцела Лички от лидирующего «Зенита» составляет всего один зачетный балл.