В «Локомотиве» отреагировали на претензии представителя Дзюбы

Леонид Гольдман, который является представителем нападающего Артёма Дзюбы, выразил претензии «Локомотиву». По мнению Гольдмана, в московском клубе решили «списать Дзюбу». Комментарий на этот счёт дал Юрий Нагорных – глава совета директоров «железнодорожников».

«У нас есть действующий контракт с Артёмом. Сегодня говорить о чём-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артёму, нет никакого предвзятого отношения», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Оренбурга» на поле соперника.