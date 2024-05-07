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Ньямси заявил, что в Лиге 1 «Локомотив» входил бы в топ-5

07 Мая 2024 • 16:12 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
12.05 14:00

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о том, как бы «железнодорожники» выступали во французской Лиге 1.

Напомним, 27-летний футболист перебрался в «Локомотив» минувшей зимой из «Страсбурга».

«Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

По мнению игрока, между чемпионатами России и Франции есть небольшая разница, но уровень лиг примерно одинаковый.

В футболке «Локомотива» Ньямси принял участие в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

По итогам 27 туров команда Михаила Галактионова идет на четвертой строчке в РПЛ, сумев заработать 44 балла в 27 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жерзино Ньямси

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