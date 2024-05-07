Деменко назвал главную причину неудач «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился комментарием о неубедительных результатах санкт-петербургского клуба на финише сезона.

«Главная причина — самоуспокоенность и потеря мотивации? Да. Еврокубков нет, чемпионат зенитовцы уже много раз выиграли, им, наверное, все это приелось», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в «Зените» собранны качественные футболисты, но никто не отменял самоотдачу на поле.

После 27 туров подопечные Сергея Семака идут на первом месте в чемпионате России, однако отрыв от «Краснодара» и «Динамо» составляет всего один зачетный балл.