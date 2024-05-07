Нигматуллин выбрал лучших игроков РПЛ

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о лучших игроках нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

— Мне нравится, как в этом году играет Тюкавин. Он главный претендент на звание лучшего футболиста. Еще бы отметил Глушенкова, — приводит слова Нигматуллина Sport24.

В нынешней кампании форвард «Динамо» Константин Тюкавин появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал в свой актив девять ассистов.

На счету нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова 35 сыгранных матчей в текущей кампании, восемь забитых голов и 18 результативных передач.