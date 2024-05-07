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Нигматуллин выбрал лучших игроков РПЛ

07 Мая 2024 • 15:41 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
11.05 21:30

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о лучших игроках нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

— Мне нравится, как в этом году играет Тюкавин. Он главный претендент на звание лучшего футболиста. Еще бы отметил Глушенкова, — приводит слова Нигматуллина Sport24.

В нынешней кампании форвард «Динамо» Константин Тюкавин появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал в свой актив девять ассистов.

На счету нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова 35 сыгранных матчей в текущей кампании, восемь забитых голов и 18 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Руслан Нигматуллин Максим Глушенков Константин Тюкавин ещё теги

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