Нигматуллин назвал двух игроков, которые его удивили в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, какие футболисты его удивили в нынешнем сезоне чемпионата России. По словам эксперта, таких игроков было двое.

«Файзуллаев и Салтыков. Оба хорошие футболисты, проводящие достойный сезон. Из них не стану выбирать одного», — заявил Нигматуллин Sport24.

В текущем сезоне 20-летний вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провел 28 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

На счету 19-летнего нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова 30 выходов на поле в текущей кампании, четыре забитых гола и пять ассистов.