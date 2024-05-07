Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о московском «Спартаке» и вопросе утверждения главного тренера «красно-белых».

- Видно, что «Спартак» потихоньку выздоравливает. Он пока не вышел на такой уровень, чтобы называть его супергрозной командой, но сейчас любой соперник «Спартаку» по силам.

- Слишковича оставят на следующий сезон главным тренером?

- Я думаю, его кандидатуру в любом случае не будут рассматривать. Скорее всего, в «Спартаке» считают, что им нужен специалист, который раньше уже системно работал главным тренером. И, наверно, я соглашусь с этим. Да, Каррера выстрелил в подобной ситуации, но всё равно риск доверять команду тренеру без соответствующего опыта. То, что рассматривают вариант с Ивичем, логично. Единственное, есть противоречие между его схемой и подбором игроков в «Спартаке», но это можно поправить, – сказал Щербаченко.

По итогам 27 туров чемпионата России «Спартак» идёт на пятом месте с 43 очками.