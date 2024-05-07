Дзюба нарушал режим в «Локомотиве» - раскрыты подробности

Нападающий Артём Дзюба в последнее время почти не играет, поэтому находится не в лучшем настроении. Представитель 35-летнего игрока даже публично раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Между тем, телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» сообщает о том, что в этом году Дзюба неоднократно нарушал режим. Так, например, перед игрой против «Ахмата» футболист всю ночь снимался в телевизионном шоу, поэтому в Грозный не полетел. Также источник указывает на то, что клубные медики отказались подтвердить реальность травмы Дзюбы, из-за которой он якобы пропустил сбор. Кроме того, Дзюба несколько раз самовольно покидал тренировки до их окончания.

Отмечается, что в «Локомотиве» долгое время Дзюбе всё прощали.