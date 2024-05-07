РПЛ или Кубок России: в «Зените» рассказали, какой трофей приоритетнее

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, какой турнир является более приоритетным для его команды.

«Чемпионат для «Зенита», конечно, приоритетнее, чем Кубок России. Мы всегда ставим задачу стать чемпионами», — приводит слова Оливейры Sport24.

По итогам 27 туров «сине-бело-голубые» находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России. На счету подопечных Сергея Семака 51 зачетный балл.

Напомним, в Кубке России «Зенит» добрался до финала Пути РПЛ, в котором встретится с ЦСКА.

Стоит сказать, что за последние пять сезонов РПЛ «Зенит» является бессменным чемпионом.