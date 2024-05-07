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Максименко – лучший игрок «Спартака» в апреле официально

07 Мая 2024 • 15:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды по итогам апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

В голосовании Максименко (52%) опередил полузащитника Хесуса Медину (20%) и защитника Даниила Хлусевича (13%).

В апреле Максименко провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 27 сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 43 набранных очка.

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Спартак Москва Александр Максименко Даниил Хлусевич Хесус Медина ещё теги

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