Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды по итогам апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

В голосовании Максименко (52%) опередил полузащитника Хесуса Медину (20%) и защитника Даниила Хлусевича (13%).

В апреле Максименко провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 27 сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 43 набранных очка.