«Спартак» обсуждал кандидатуру экс-помощника Моуринью

«Спартак» продолжает вести работу по поиску нового главного тренера. После увольнения Гильермо Абаскаля с «красно-белыми» на временной основе работает Владимир Слишкович, а клуб обсуждает разные варианты.

Как сообщает Metaratings, посредники связывались со «Спартаком» для обсуждения кандидатуры Жозе Мораиша. Этот 58-летний португальский специалист сейчас тренирует «Сепахан» в Иране. В своё время Мораиш работал в тренерском штабе Жозе Моуринью.

В то же время источник отмечает, что контактов между «Спартаком» и «Сепаханом» по Мораишу пока что не было.

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.