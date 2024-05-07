Валерий Баринов считает, что Дзюбу никто не станет удерживать в «Локомотиве»

Известный поклонник «Локомотива» Валерий Баринов высказался о форварде «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

Ранее появилась информация, что 35-летний Дзюба отказался от опции автоматического продления с «Локомотивом».

«Дзюба сам намерен уйти из «Локомотива». Если так и есть, то кто его будет удерживать? Дзюба никогда не был символом «Локомотива», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в свое время Дзюба помог «Локомотиву», но сейчас игра команды зависит не от него.

В текущей кампании возрастной форвард появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором четырех результативных передач.