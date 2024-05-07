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Петржела: Поведение Дзюбы не удивляет

07 Мая 2024 • 14:35 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
12.05 14:00

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием о форварде столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Специалист заявил, что его не удивляет поведение Дзюбы, который всегда хочет быть на виду.

«В лучшие годы Артём был сильнейшим нападающим России, но даже тогда он постоянно со всеми конфликтовал», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что справиться с характером Дзюбы мог только Станислав Черчесов на чемпионате мира в 2018 году.

В нынешней кампании 35-летний Дзюба сыграл в 26 матчах с учетом всех турниров, отметился четырьмя голами и столько же раз ассистировал партнерам.

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