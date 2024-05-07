Азмун надеется на очередное чемпионство «Зенита»

Бако Почоев, переводчик форварда «Ромы» Сердара Азмуна, ответил на вопрос о том, продолжает ли иранец следить за «Зенитом».

Напомним, Азмун выступал за санкт-петербургский клуб с 2019 по 2022 год.

— Азмун следит за чемпионской гонкой в РПЛ и надеется, что «Зенит» вновь станет чемпионом, — приводит слова Почоева Metaratings.

По итогам 27 сыгранных матчей «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 51 балл. Ближайшими преследователями команды Сергея Семака являются «Краснодар» и «Динамо» (по 50 очков).

Стоит напомнить, что «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей РПЛ. В случае победы в этом сезоне «сине-бело-голубые» повторят рекорд «Спартака», который под руководством Олега Романцева добивался шести чемпионских титулов подряд.