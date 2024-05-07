Суперкомпьютер предсказал, на каком месте финиширует «Спартак» в РПЛ

По итогам исследования суперкомпьютера Opta стало известно, на какой позиции завершит текущий сезон чемпионата России московский «Спартак».

По сведениям источника, с наибольшей вероятностью «красно-белые» займут пятое место (39,4%). Однако практически такую же вероятность дают на финиш «Спартака» в четверке (33,7%), а вот остальные исходы маловероятны.

На данный момент подопечные Владимира Слишковича находятся на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 43 очка. До конца сезона столичному клубу осталось провести три матча — против «Краснодара», «Рубина» и «Оренбурга».