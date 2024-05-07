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Чанов: «Для ЦСКА этот сезон провальный»

07 Мая 2024 • 14:08 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Экс-футболист ЦСКА Вячеслав Чанов поделился комментарием о результатах «армейцев» в нынешнем сезоне.

«Если смотреть по таблице, то сезон для ЦСКА провальный. Мы привыкли видеть команду не ниже четвертого или пятого места, а тут — восьмое», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России подопечные Владимира Федотова провели 27 матчей, в которых набрали 39 очков. Такое количество баллов позволяет «красно-синим» занимать лишь восьмую позицию в турнирной таблице.

11 мая ЦСКА встретится на выезде с «Зенитом» в рамках 28-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов

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