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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» как вариант: Куда летом отправится Антон Миранчук

07 Мая 2024 • 15:50 Комментировать

Одним из главных лотов на летнем трансферном рынке станет Антон Миранчук, у которого истекает контракт с «Локомотивом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над перспективами.

Миранчук и «Локомотив», кажется, всё

Летом у Антона Миранчука завершается контракт с «Локомотивом». По всей видимости, стороны не будут продлевать соглашение. По данным медиа, вопрос упирается в финансы. «Локомотив» готов оставить своего воспитанника только с серьёзным понижением в зарплате, что не устраивает игрока. Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв заявил, что на 99% Миранчук покинет «железнодорожников».

В целом полузащитник проводит хороший сезон, что даёт возможность получить интересное предложение. В Премьер-лиге у Миранчука 4+4 в 25 матчах, в Кубке – 2+2 в 9. В октябре хавбеку исполнится 29 лет, так что он находится в расцвете сил и ещё способен несколько лет приносить результат. В общем, нет сомнений, что в России многие будут заинтересованы в услугах Миранчука.

Отъезд за границу возможен

Когда Алексей Миранчук переезжал в «Аталанту», ходили разговоры, что Антон вскоре последует за ним. Однако травмы и геополитическая обстановка уменьшили шансы на трансфер хавбека в Европу. Статус свободного агента может помочь Миранчуку. Прошлогодний кейс Далера Кузяева, который бесплатно перебрался в Лигу 1, тому яркое доказательство. Конечно, «Гавр» – это не самый интересный вариант. С другой стороны, ближайшим летом россиянин может пойти на повышение после хорошего сезона. Для Миранчука пример экс-футболиста «Зенита» может стать показательным.

Вероятно, на руку ему может сыграть и карьера брата. Алексей наверняка может попросить своих агентов помочь подыскать Антону команду в Серии А. Опять же речь будет идти в лучшем случае о середняке, а скорее о команде, которая борется за выживание, но всё же из топ-чемпионата. Ранее сообщалось, что за Антоном Миранчуком следят в Турции, и там даже есть возможность оказаться в команде, которая будет участвовать в еврокубках.

Наверняка варианты будут. Не из самых больших команд и вряд ли на большую зарплату, но зато будет возможность играть в топ-чемпионате.

Остаться в России

Безусловно, у Миранчука будут варианты в России, причём он точно сможет выбирать. Из больших клубов, пожалуй, только в «Зените» нет необходимости подписывать хавбека. Хотя если летом питерцы затеют перестройку и отпустят Клаудиньо, Вендела и Барриоса, то вакансии в центре поля появятся.

Миранчук – точно игрок, который не помешал бы «Спартаку». У «красно-белых» в центре поля много футболистов, которые могут действовать в подыгрыше, но при этом есть дефицит тех, кто может отдать последний пас. Тем более после того, как Игнатова стали переучивать в оттянутого форварда, а не развивать диспетчерские навыки. На одном Пруцеве «Спартак» не выедет. В целом Миранчук может в стане «красно-белых» получить важную роль.

Придётся ко двору хавбек и в «Динамо», хотя там конкуренция, кажется, будет выше. Справедливости ради отметим, что и «бело-голубые» сейчас выглядят более перспективной командой, чем «Спартак». «Краснодар» и вовсе должен приложить все силы для подписания Миранчука, который по стилю идеально подходит «быкам». Тем более что летом команду может покинуть Эдуард Сперцян, и для «железнодорожника» будет открыта позиция на поле. Правда, «Краснодар», где на первое место ставят процесс, то есть игру, выглядит сомнительным вариантом с точки завоевания трофеев. Миранчук же наверняка предпочтёт команду, имеющую шансы на чемпионство.

Кризисный ЦСКА тоже должен приложить все силы для подписания Миранчука. Однако не очень понятно, чем «армейцы» могут заинтересовать хавбека. Больших денег, судя по всему, в клубе нет, при этом команда деградирует со спортивной точки зрения.

Последняя развилка в карьере

По всей видимости, Миранчук летом подпишет свой последний большой контракт. По сути, развилка заключается в следующем: либо попробовать себя за границей, либо остаться. С одной сторны, в России Миранчук всё выиграл, и в этой ситуации кажется, что отъезд может быть интересным вариантом. В конце концов это даст шанс сыграть в еврокубках, а когда там появятся российские команды, пока непонятно.

С другой стороны, в России точно можно будет ещё немного заработать. Да и есть шанс завоевать трофей. В Европе сложно будет оказаться в команде, которая будет претендовать на какой-то успех. Хотя после нынешнего сезона, когда «выстрелили» «Жирона», «Болонья», «Брест», «Штуттгарт», кажется, что любой коллектив, который сейчас выглядит бесперспективным, через год может пробиться в Лигу чемпионов.

Кузьмичёв: «Миранчук укрепил бы середину поля «Спартака»

Роман Андреев


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