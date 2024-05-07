Дзюба принял решение по «Локомотиву»

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба определился со своим будущим в столичном клубе.
Согласно информации журналистов «Чемпионата», 35-летний футболист отказался от пункта автоматического продления трудового договора с «железнодорожниками».
«Форварду оставалось набрать три результативных действия в РПЛ для автоматической пролонгации договора. Дзюба отказался от этого пункта, потому что надеется, что это поможет вернуть место в составе», - говорится в сообщении источника.
В текущем сезоне опытный бомбардир провел 26 матчей за московский клуб, забил четыре гола и сделал четыре результативных паса. Его контракт истекает в июне.
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