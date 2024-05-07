Попов: «Рубин» очень слабый, но ЦСКА сыграл отвратительно»

«ЦСКА в конце начал нервничать, а у «Рубина» есть Даку. Непонятно, как команда, которая идет на 8 месте, может возить соседа таблице. «Рубин» очень слабый, но и ЦСКА сыграл отвратительно. Ничья - закономерный результат», - передает слова Попова «РБ Спорт».