Попов: «Рубин» очень слабый, но ЦСКА сыграл отвратительно»

Экс-игрок казанского «Рубина» Алексей Попов прокомментировал исход вчерашнего матча против московского ЦСКА на «ВЭБ Арене». Команды расписали мировую со счетом 2:2.
«ЦСКА в конце начал нервничать, а у «Рубина» есть Даку. Непонятно, как команда, которая идет на 8 месте, может возить соседа таблице. «Рубин» очень слабый, но и ЦСКА сыграл отвратительно. Ничья - закономерный результат», - передает слова Попова «РБ Спорт».
После 27 туров Российской премьер-лиги казанский коллектив набрал 38 баллов и находится на девятой позиции в турнирной таблице. «Армейцы» с 39 очками располагаются на восьмой строчке.
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