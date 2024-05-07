Евгений Чернов: «Уже которую игру подряд мы много создаём, но мало забиваем»

Евгений Чернов, игрок «жёлто-синих», высказался о поражении в матче с «Локомотивом».

Встреча прошла в понедельник на стадионе «Локомотива» и завершилась минимальной победой «железнодорожников».

- У нас было достаточное количество моментов в этом матче. Уже которую игру подряд мы много создаем, но мало забиваем. Все же хороший знак, что есть шансы, - передаёт слова донской команды Metaratings.ru.

Донский клуб имеет в своей копилке после 27 сыгранных игр 40 очков, команда Валерия Карпина идёт седьмой в таблице чемпионата.

На счету 31-летнего Чернова в этом сезоне 21 матч в РПЛ и две результативные передачи.