Ньямси прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле минимально переиграл «Ростов» со счетом 1:0. Об этом результате поделился мнением защитник «железнодорожников» Жерзино Ньямси.
«Это была хорошая игра против сильного соперника. «Ростов» отличная команда, но мы выступили очень дисциплинированно. Хорошо, что нам удалось не пропустить и отстоять ворота сухими», - передает слова футболиста Legalbet.
После вчерашнего успеха подопечные Михаила Галактионова набрали 44 балла и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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