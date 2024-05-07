Байрамян высказался о ситуации с контрактом Песьякова

Хорен Байрамян, игрок донской команды, дал свой комментарий о ситуации вокруг вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

- Даже если мы в команде как-то и обсуждали новость об уходе Песьякова, то как я могу ответить на этот вопрос, если Сергей Песьяков не отвечает? - цитирует Байрамяна «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что голкипер решил не подписывать с «жёлто-синими» новый контракт, действующее соглашение игрока с клубом истекает по окончании сезона. Песьяков принадлежит «Ростову» с 2017 года, в этом сезоне на его счету 24 матча в РПЛ.

«Ростов» в 27 турах набрал 40 баллов и идёт на седьмой позиции.