Лещенко - о чемпионстве «Динамо»: «Всё решится в Краснодаре»

Известный артист и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался относительно шансов «бело-голубых» выиграть чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
«Все будет зависеть от последних трех туров. Но игры тяжелые. Думаю, все решится в Краснодаре. Верю в чемпионство. Появилось время отдохнуть, расслабиться и прийти в себя», - передает слова Лещенко «Спорт-Экспресс».
В последнем поединке «Динамо» у себя дома победило «Сочи» со счетом 3:2. После 27 туров Премьер-лиги «бело-голубые» набрали 50 баллов и занимают третье место в таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.
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