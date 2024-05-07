Лещенко - о чемпионстве «Динамо»: «Всё решится в Краснодаре»

«Все будет зависеть от последних трех туров. Но игры тяжелые. Думаю, все решится в Краснодаре. Верю в чемпионство. Появилось время отдохнуть, расслабиться и прийти в себя», - передает слова Лещенко «Спорт-Экспресс».