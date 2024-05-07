Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о гонке лидеров, которая обострилась после 27-го тура РПЛ.

- Что происходит с «Зенитом», который снова потерял очки, на этот раз с «Факелом»?

- Если говорить о последнем матче, то там «Факел» сыграл хорошо. Он использовал свой шанс набрать очки в самой концовке. До этого питерцы играли с преимуществом и если бы забили второй мяч, то игра закончилась бы. А так, дали шанс сопернику и получили 1:1. Теперь у «Зенита» снова начинается нервотрепка.

- Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе у «Зенита»?

- Возможно, потеря очков связана с психологией. Проиграли пару матчей, и их немного затрясло. Но я не могу сказать, что у команды какой-то кризис, потому что она играет с преимуществом во всех матчах. Просто против «Зенита» все выходят биться на сто или даже двести процентов. Все настраиваются на матч с ним, как на последний бой.

- Есть мнение, что в нашем чемпионате золото не выигрывают, а проигрывают. Согласны с этим?

- Конечно, согласен. Мы же видим пример «Краснодара». Все было у него в руках, но команда регулярно теряет очки. Можно проиграть очные матчи с лидерами, но если южане хотят стать чемпионами, надо набирать очки в играх с остальными соперниками.

- Но сейчас борьба за выживание идет не менее ожесточенная, чем за золото, и никто просто так очки не отдаст.

- Да, внизу таблицы тоже веселуха. Давно не было такого чемпионата. До последнего тура все будут находиться в напряжении.

- Как восприняли поражение «Краснодара» от «Ахмата»?

- Я думал, что уж «Ахмат» они обыграют. Но эта команда набрала ход при Адиеве, нашла ключики к игре. И вот она на кураже с местным тренером обыграла одного из лидеров чемпионата. А что касается «Краснодара», то скажу словами Сафонова: «Такие матчи так не играют».

- В последних четырех матчах «Краснодар» одержал только одну победу. Почему команда, претендующая за золото, позволяет себе такую потерю очков?

- Сказывается смена тренера. При Ивиче футбол бы одним, а теперь пришел Мусаев и что-то перестраивает. Схема, тактика могут быть другие, и пока футболистам что-то не понятно. Но тут дело даже больше в настрое. Игроки должны выходить и носиться по полю, как это делал «Факел» вчера. Тогда они могут чего-то добиться.

- «Краснодар» еще претендует на чемпионство, учитывая психологию?

- Сейчас и про «Зенит» можно сказать, что команда не готова к чемпионству. Еще три тура предстоят. Все может решиться в последнем матче между «Краснодаром» и «Динамо».

- Допускаете, что матч «Краснодар» - «Динамо» станет золотым?

- Почему нет, если «Зенит» еще где-то потеряет очки? Три команды могут прийти к финишу вровень. Тогда вообще будет интересно.

Реклама

- Как оцените шансы «Динамо» на первое место?

- Сейчас мне игра команда нравится. Конечно, в начале весеннего отрезка были ненужные поражения, а потом команда выглядела более уверенно, часто действовала на кураже. В итоге обыграла «Зените» и теперь подтянулась к лидерам.

Елена Григорьевская