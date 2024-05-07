Игрок «Локомотива» Батраков: «Ростов» - хороший соперник»

Футболист «железнодорожников» Алексей Батраков высказался о матче с «Ростовом», в котором его команда победила с минимальным счётом.

Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» прошла в понедельник и завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Антон Миранчук на 5-й минуте. 18-летний Батраков начал игру с первых минут и отыграл весь матч.

- С «Ростовом» получился тяжелый матч, это очень хороший соперник. Мы выложились полностью и добыли победу, - цитирует игрока «Матч ТВ».

Команда Михаила Галактионова в следующем туре сыграет на выезде с «Оренбургом», встреча состоится 12 мая и стартует в 14:00 по столичному времени.