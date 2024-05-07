Андрей Мостовой: «После победы над «Краснодаром» сами начали делать подарки соперникам»

Андрей Мостовой, полузащитник петербургской команды, рассказал о неудачных результатах «Зенита» в последних матчах.

Напомним, вчера коллектив Сергея Семака упустил победу над «Факелом», встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счётом 1:1.

- После победы над «Краснодаром» было чувство, что немного оторвались. Но потом сами начали делать подарки соперникам. А сейчас уже все! Надо сделать так, чтобы они закончились, - цитирует игрока «Зенита» «Матч ТВ».

В турнирной таблице РПЛ «сине-бело-голубые» идут на первой строчке. В следующем туре «Зенит» на своём поле примет московский ЦСКА, игра пройдёт 11 мая, начало запланировано на 19:00 по столичному времени.

На счету 26-летнего Мостового в текущем сезоне РПЛ 20 проведённых матчей, в которых он три раза поразил ворота соперников.