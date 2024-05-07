Карпин и Слишкович претендуют на награду лучшему тренеру месяца

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера по итогам апреля. В споре за награду сойдутся пятеро специалистов.

На индивидуальную награду номинированы: Мурад Мусаев, «Краснодар» (10 очков, 5 матчей), Владимир Слишкович, «Спартак» (7 очков, 3 матча) Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (10 очков, 5 матчей), Валерий Карпин, «Ростов» (10 очков, 5 матчей), Сергей Игнашевич, «Балтика» (9 очков, 5 матчей»).

После 27 туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит» с 51 баллов. На второй строчке находится «Краснодар», а топ-3 замыкает «Краснодар».