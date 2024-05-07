Абаев: «Исходя из состава, «Ростов» делает практически максимум»

Илья Абаев, экс-игрок донской команды, поделился своим мнением о результатах «Ростова» этом сезоне.

- «У «Ростова» были потери очков, но, исходя из состава, команда делает практически максимум.

Нельзя считать катастрофой, что «Ростов» не борется за трофеи. Такая команда -постоянно кто-то уходит, кого-то продают, - цитирует Абаева «Чемпионат».

«Ростов» в понедельник в гостях потерпел поражение от «железнодорожников» со счётом 0:1. В копилке донской команды 40 очков, дончане идут на седьмой строчке в таблице.

В следующем туре дончане отправятся в Казань, игра против «Рубина» пройдёт 11 мая.