Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за золото в РПЛ.

- «Зенит» снова потерял очки. На этот раз с «Факелом». Что происходит с питерцами?

- Они немного потеряли мотивацию. Очень скучно играют. Питерцы потеряли скорость в атаке. Они вроде бы начинают от своих ворот быструю атаку, доходят до чужой половины поля, возвращают мяч и опять все начинают сначала. В это время игроки обороняющейся команды становятся на свои места – десять человек в защите, и «Зенит» ничего не может сделать. Это повторяется весь матч. Очень нудная, низкоскоростная игра. Никто не обостряет, не делает опасных передач. Это приводит к отсутствию голов. Один забивают и перестают играть. Возят мяч и думают, что удержат победу. В итоге на последних минутах проигрывают или играют вничью, как с «Факелом». Это очень неинтересная игра. Не знаю, в чем ее причина. Те бразильцы, которые пришли, не прибавили огонька в игре, а наоборот.

- Поначалу казалось, что это топ-трансферы. Почему легионеры потухли?

- Они играют нудно. Возможно, решили, что могут стать чемпионами России на одной ноге. Но игра не привлекательная. Предсказуемая. Бесконечное перекатывание мяча никому не интересно. Забьем – значит, забьем. Не забьем – значит, не пропустим. От такой игры у футболистов теряется мотивация. Никто не делает обостряющих передач. Вот Клаудиньо сделал одну - и сразу гол.

- Правильно ли поступило руководство «Зенита», что решило продлевать контракт с Семаком?

- Контракт можно продлевать и до сорокового года. Это ни о чем не говорит и ничего не значит. Уволить Семака могут в любое время, независимо от того, какой у него контракт. Это больше пиар-акиця.

- Есть мнение, что в нашем чемпионате золото не выигрывают, а проигрывают. Согласны с этим?

- Да. Золото лежит, и никто не хочет его взять. Лидеры без конца теряют очки. Казалось бы, «Зенит» сделал такой подарок «Краснодару». Выигрывай и выходи на первое место. Нет. Он проигрывает «Ахмату». И таких матчей очень много. На этом фоне «Динамо» выглядит более предпочтительно. Оно более старательно играет и вполне может стать неожиданным чемпионом.

- То есть шансы «Динамо» на золото оцениваете выше, чем «Краснодара»?

- «Краснодару» хорошо будет удержаться в тройке, потому что шансы есть у «Локомотива». Хотя это теоретически. А практически будет сделать тяжело за оставшиеся три матча. А так я бы отдал «быкам» третью строчку. Вряд ли они станут вторыми.

- В последних четырех матчах «Краснодар» одержал только одну победу. Почему команда, претендующая за золото, позволяет себе такую трату очков?

- Пришел новый тренер на выстроенную игру и начинает кое-что менять. Сперцян стал играть гораздо выше. Кривцову стали меньше доверять. А когда что-то меняешь, то что-то теряется. Потом, может, и наладится. Но на изменения нужно время. А его сейчас нет.

- «Зенит» всего на одно очко оторвался от конкурентов. Какой видите развязку чемпионата?

- Питерцы все-таки станут чемпионами. Вряд ли «Зенит» потеряет больше очков, чем «Краснодар» и «Динамо». Вторым будет «Динамо», а третьим – «Краснодар».

- Допускаете, что матч «Краснодар» - «Динамо» в последнем туре станет золотым?

- Вряд ли, а вот серебряным вполне.

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Елена Григорьевская