Рахимов - о промахе Даку в матче с ЦСКА: «Не купят его теперь, слава богу»

Рашид Рахимов, наставник казанской команды, дал свой комментарий о промахе форварде Мирлинде Даку, который промахнулся в концовке матча с ЦСКА.

Напомним, встреча прошла в понедельник и завершилась со счётом 2:2, ничью казанскому коллективу принёс Даку, отличившись на 93-й минуте матча.

- После промаха Даку не было ли мысли, что ничья – это, скорее, упущенная победа над ЦСКА? У меня промелькнуло: не купят его теперь, слава богу, - сказал Рахимов на пресс-конференции.

Даку в этом сезоне записал на свой счёт восемь забитых голов и четыре ассиста на партнёров, проведя 30 матчей за «Рубин» во всех соревнованиях. Стоимость 26-летнего форварда оценивается в 1,5 млн евро.

«Рубин» имеет в своей копилке 38 баллов и идёт на девятом месте в таблице РПЛ.