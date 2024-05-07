Червиченко: «Карпин выжимает максимум из игроков «Ростова»

«У «Ростова» не самый сильный состав. Там есть люди, которых отчисляли, не брали даже во вторые команды. Карпин выжимает из них максимум. У них хороший коллектив, сплочённый. Играют, как могут», - передает слова Червиченко «Чемпионат».