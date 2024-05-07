Червиченко: «Карпин выжимает максимум из игроков «Ростова»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«У «Ростова» не самый сильный состав. Там есть люди, которых отчисляли, не брали даже во вторые команды. Карпин выжимает из них максимум. У них хороший коллектив, сплочённый. Играют, как могут», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
В последнем матче чемпионата страны подопечные Карпина на выезде потерпели минимальное поражение от столичного «Локомотива» со счетом 0:1. За три тура до завершения сезона РПЛ «Ростов» с 40 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.
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