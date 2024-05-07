Кабутов: «Рубин» мог победить ЦСКА»

Дмитрий Кабутов, футболист казанской команды, высказался о прошедшем ничейном матче с ЦСКА.

Встреча прошла 6 мая на стадионе ЦСКА и завершилась ничьей. «Рубин» смог уйти от поражения, забив в компенсированное к матчу время.

- Если по ходу матча с ЦСКА мы дважды отыгрывались, значит, такой результат является положительным для нас. Но, как вы видели, мы могли выигрывать, поэтому довольны не на 100% - цитирует игрока «Рубина» «Чемпионат».

Команда Рашида Рахимова, имея в своём активе 38 баллов, идёт на девятой строчке в таблице. В следующем туре казанцы сыграют с «Ростовом», матч состоится 11 мая и начнётся в 14:00 по московскому времени.