Галактионов ответил, почему не играет Дзюба

В матче 27-го тура чемпионата России московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Ростовом» со счетом 1:0. После окончания встречи журналисты поинтересовались у главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова, почему нападающий Артем Дзюба не выходит на поле.

«То, что он делал для команды в прошлом сезоне - вызывает уважение. В этом тоже. Сегодня есть ситуация, когда характер игры диктует, что нужно выходить в другом сочетании. Тренерский штаб это устраивает», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

В этом сезоне Премьер-лиги 35-летний форвард сыграл 21 встречу, забил четыре гола и отдал три результативных паса.