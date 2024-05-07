Колыванов надеется, что «Динамо» станет чемпионом

Игорь Колыванов, экс-игрок «бело-голубых», хочет, чтобы столичный клуб стал чемпионом в текущем сезоне.

- Хочу, чтобы все решилось в последнем туре. Кто заслуживает из тройки лидеров выиграть титул, тот и выиграет. Дай бог, чтобы «Динамо» поборолось и заняло первое место, - передаёт слова Колыванова «РБ Спорт».

5 мая команда Марцела Лички при своих болельщиках добилась победы над «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2. «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 50 баллов. Лидирует в таблице петербургский «Зенит», у которого на одно очко больше.

Следующим соперником динамовцев станет «Балтика», игра пройдёт 11 мая в Калининграде.