Семак отреагировал на кричалку «Зенит» - позор российского футбола»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбительную кричалку фанатов воронежского «Факела» в адрес «сине-бело-голубых». Болельщики скандировали: «Зенит» - позор российского футбола».

«Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду. Это футбол, ничего в этом страшного нет», - передает слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что матч в Воронеже завершился вничью со счетом 1:1. После этого поединка «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в таблице. Подопечные Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на один балл.