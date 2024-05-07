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Бубнов вынес приговор карьере Дзюбы в «Локомотиве»

07 Мая 2024 • 10:56 Комментировать

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. По мнению эксперта, 35-летний форвард больше не нужен «железнодорожникам».

«Дзюба уже несколько лет не соответствует требованиям современного футбола. Артём не нужен «железнодорожникам». Команда прекрасно справляется без Дзюбы, толка от него нет никакого», - передает слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 21 встречу, записав себе в актив четыре забитых мяча и три результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в конце сезона.

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