Бубнов вынес приговор карьере Дзюбы в «Локомотиве»

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. По мнению эксперта, 35-летний форвард больше не нужен «железнодорожникам».

«Дзюба уже несколько лет не соответствует требованиям современного футбола. Артём не нужен «железнодорожникам». Команда прекрасно справляется без Дзюбы, толка от него нет никакого», - передает слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 21 встречу, записав себе в актив четыре забитых мяча и три результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в конце сезона.