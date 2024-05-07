Бубнов ответил, справедливо ли назначен пенальти в ворота «Зенита»

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов подлился мнением об очередной осечке петербургского «Зенита» в чемпионате России. В матче 27-го тура Премьер-лиги питерцы на выезде не смогли победить воронежский «Факел» (1:1).

«Зенит» упустил победу. «Зенит» ходил по лезвию ножа, счeт был скользким, любая оплошность могла привести к потере лидерства. Так оно и случилось. Разночтений быть не может, пенальти назначен верно», - передает слова эксперта Sportbox.

После 27 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на один балл.