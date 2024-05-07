Семак назвал футболиста, от которого зависит «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как зависит команда от успешной игры нападающего Матео Кассьерры.
«Сейчас потеря очков особенно сильно ощущается. Мы зависимы от Кассьерры, если он забивает – выигрываем. Не забивает – нам сложно», - передает слова российского специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что накануне петербургский «Зенит» на выезде встречался с воронежским «Факелом». Поединок 27-го тура чемпионата России завершился вничью со счетом 1:1. После вчерашней осечки «сине-бело-голубые» с 51 очком занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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