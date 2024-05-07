Рахимов ответил на вопрос о будущем в «Рубине»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с журналистами ответил на вопрос о возможном продлении сотрудничества с клубом.

«У меня действующее соглашение с «Рубином». Оно скоро закончится. Все заканчивается», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что срок действующего контракта между специалистом и казанским клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

В последнем матче чемпионата России «Рубин» на выезде расписал мировую с московским ЦСКА со счетом 2:2. После 27 туров команда с 38 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.