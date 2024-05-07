Кучаев: «Против «Спартака» всегда непросто и интересно играть»

Константин Кучаев, полузащитник нижегородской команды, высказался о ничьей «Пари НН» против «Спартака».

Встреча прошла 5 мая в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:0.

- Ощущалось, что соперник играл в пять защитников. Но в целом там достаточно хорошие футболисты. Против «Спартака» всегда непросто и интересно играть, - цитирует игрока «Пари НН» «РБ Спорт».

«Пари НН» в следующем туре в гостях встретится с «Сочи», игра пройдёт 12 мая. «Спартак» на день раньше при своих болельщиках сыграет против «Краснодара».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Кучаев принял участие в 18 матчах РПЛ, в которых один раз ассистировал партнёру.