Файзуллаев – о матче с «Рубином»: «Не понимаю, как так получилось»

Аббосбек Файзуллаев, игрок «армейской» команды, высказался о ничьей с «Рубином».

6 мая при своих болельщиках ЦСКА принимал казанский коллектив, встреча завершилась со счётом 2:2, команда Владимира Федотова упустила победу в самой концовке матча.

- Тяжелая игра, не понимаю, как так получилось. Мы были намного сильнее, это видно по статистике, но пропустили в конце, - цитирует Файзуллаева «Матч ТВ».

«Армейцы» с 39 баллами в активе идут на восьмой строчке в таблице чемпионата, в следующем туре ЦСКА в гостях встретится с «Зенитом», игра пройдёт 11 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В текущем сезоне РПЛ на счету Файзуллаева 19 матчей в РПЛ, в которых он забил четыре гола и сделал восемь ассистов на партнёров.