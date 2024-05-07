Михаил Кержаков: «Не исключаю, что ничья с «Факелом» встряхнёт «Зенит»

Михаил Кержаков, голкипер петербургской команды, не исключает, что ничья с «Факелом» положительно скажется на «Зените».

Напомним, в понедельник в Воронеже коллектив Сергея Семака на последних секундах упустил победу над «Факелом», встреча завершилась со счётом 1:1.

- Давайте посмотрим, как ничья в Воронеже повлияет на нас. Не исключаю, что в конечном счете повлияет положительно, встряхнет нас, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

«Зенит» имеет в своей копилке 51 очко и лидирует в таблице чемпионата, опережая на один балл «Краснодар» и «Динамо». В следующем туре «сине-бело-голубые» у себя дома примут ЦСКА, игра пройдёт 11 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.