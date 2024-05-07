Беленов: «Будем прилагать все усилия, чтобы остаться в РПЛ»

Александр Беленов, вратарь «Факела», рассказал о желании клуба сохранить прописку в РПЛ.

В понедельник воронежский коллектив заработал одно очко в матче с «Зенитом» (1:1). «Факел» имеет в своей копилке 28 баллов, команда Черевченко располагается на 14 строчке в таблице чемпионата.

- Нам бы хотелось остаться в премьер‑лиге. Будем для этого прилагать все усилия. Еще три матча, девять очков в розыгрыше. Можно как влететь в десятку, так и вообще вылететь, - цитирует Александр Беленова «Матч ТВ».

В следующем туре «Факел» при своих болельщиках сыграет против «Урала», игра пройдёт 12 мая.

В этом сезоне на счету Беленова 21 матч за «Факел», в которых он пропустил 21 гол.