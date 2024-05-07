«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу

Пресс-служба «Краснодара» поздравила бывшего наставника команды Владимира Ивича с днем рождения. Сегодня, 7 мая, сербскому специалисту исполнилось 47 лет.

«Поздравляем с днём рождения экс-наставника «быков» Владимира Ивича! Желаем здоровья, личного счастья и успехов в тренерской работе!» - говорится в публикации краснодарского клуба в социальных сетях.

Напомним, что Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара» в марте. Вместо него командой сейчас руководит Мурад Мусаев.

По итогам 27 туров чемпионата России «быки» с 50 баллами занимают второе место в турнирной таблице.