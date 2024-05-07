Божин: «Уверенность, что останемся в РПЛ, никуда не девалась»

Сергей Божин, игрок «Факела», после ничьей с «Зенитом» высказался, что в клубе уверенны в сохранении прописки в РПЛ.

В понедельник воронежский коллектив у себя дома принимал «Зенит», матч завершился ничьей – 1:1.

- Есть ли уверенность, что сохраним прописку в РПЛ? Она никуда не девалась. Уверенность всегда присутствовала. Мы и с «Зенитом» играли на победу. К сожалению, получилась ничья, - цитирует игрока «Факела» «Матч ТВ».

В активе команды Игоря Черевченко 28 баллов за три тура до конца чемпионата, воронежский клуб располагается на 14 строчке в таблице чемпионата. В следующем туре «Факел» у себя дома примет «Урал», встреча пройдёт 12 мая.