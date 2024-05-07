Ташуев назвал клуб, которому желает чемпионства в РПЛ

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге сезона-2023/2024.
«Я работал в «Краснодаре», знаком со стратегией Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул. Мне было бы приятно, если бы именно «быки» стали чемпионами», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
За три тура до завершения нынешнего сезона чемпионата России краснодарский клуб располагается на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» всего на один балл.
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