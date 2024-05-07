Божин ответил, стал ли «Зенит» слабее

Сергей Божин, игрок «Факела», высказался после ничейного исхода матча с «Зенитом».

Встреча прошла в понедельник и завершилась со счётом 1:1, воронежский коллектив спасся от поражения в самой концовке матча.

- Стал ли «Зенит» слабее? Не знаю, «Зенит» - хорошая команда. Не сказать, что стала слабее, там играют качественные футболисты, - цитирует футболиста воронежской команды «Матч ТВ».

В активе «Факела» 28 баллов, команда идёт на 14 строчке в таблице чемпионата. 12 мая коллектив Черевченко на домашнем стадионе при своих болельщиках встретится с екатеринбургским «Уралом».