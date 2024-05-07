В «Пари НН» сообщили о будущем Марадишвили

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался относительно будущего полузащитника Константина Марадишвили. Игрок выступает за нижегородцев на правах аренды из столичного «Локомотива».

«Травма никак не повлияла на аренду. Костя останется в команде на следующий сезон. Мы договорились с «Локомотивом», что он останется у нас», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне Премьер-лиги 24-летний полузащитник провел всего три матча за «Пари НН», в которых не отметился голевыми действиями. По итогам 27 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице.