Зарема: «Чалову надо бежать из ЦСКА, сверкая копытами, иначе превратится в Смолова»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре столичного ЦСКА в нынешнем сезоне. В последнем матче «армейцы» на своем поле расписали мировую с казанским «Рубином» со счетом 2:2.

«Конюшня – не колизей. Один конек-горбунок Файзуллаев с перспективой роста, а Чалову надо бежать, не оглядываясь и сверкая копытами, иначе превратится в позднего Смолова», - передает слова Салиховой Sport24.

После 27 туров чемпионата страны подопечные Владимира Федотова с 39 очками занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги ЦСКА на выезде встретится с петербургским «Зенитом».